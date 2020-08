Ancora su i casi di coronavirus: “A rischio l’apertura delle scuole”

Nelle ultime 24 si registrano 629 casi. Così il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia.

Aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 se ne registrano 629 con 4 morti. Così il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia.

“Siamo in una fase di lenta crescita dei casi. La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell’emergenza”. E’ l’opinione di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma per seguire da vicino i fatti italiani e tecnico del Cts, in un’intervista sul Corriere della sera. Il rischio è “arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora o azioniamo il freno o andiamo a sbattere. L’Italia per incidenza di nuovi casi è ancora in coda rispetto ai grandi Paesi europei. Guardiamo cosa succede in Francia e Spagna. Però rispetto a qualche settimana fa il nostro Paese mostra una sequenza di tanti, troppi piccoli focolai che tengono alta la circolazione del virus”.

“Sembra che la gente non abbia compreso quanto siamo in pericolo – osserva – è adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d’ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano. Significa che la crescita dell’epidemia da lenta diventa rapida e si ha una progressione geometrica. Potremmo” tenere in pugno la situazione “se tutti, mostrassero senso di responsabilità rispettando le tre regole base. Mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Faremmo ancora in tempo a tornare indietro, a cambiare marcia. Invece si vedono movide, affollamenti in spiaggia, giovani che tornano infetti dalle vacanze e spesso diffondono il contagio in famiglia. No, no va per niente bene”.

D’Amata (Regione Lazio): “Apertura scuole a rischio

“Oggi 58 casi di questi oltre la metà dei casi sono di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi da Malta, sette casi da Romania, quattro casi da Spagna, sei da Grecia (4 da Corfù), tre casi da Croazia, due casi da Bielorussia, un caso da Albania. I drive-in stanno lavorando a pieno regime. Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare apertura scuole in sicurezza”. Così in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.