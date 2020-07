Coronavirus, oggi 275 nuovi casi e 5 vittime

Il bollettino del 25 luglio

Oggi in Italia si registrano 5 morti per coronavirus, lo stesso numero di ieri, e 275 nuovi casi, in leggero aumento rispetto a un giorno fa (252). Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 35.102. Secondo l’aggirnamento del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 128 unità, per un numero complessivo di 198.320.

Dall’inizio dell’epidemia, 245.864 persone (+ 275 rispetto a ieri) hanno contratto il virus. I ricoverati con sintomi sono 731, 18 in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 41, con un calo di 5 pazienti. Sono stati effettuati 51.671 tamponi, il totale da inizio emergenza sale a 6.520.046. In due Regioni, Umbria e Valle d’Aosta, oggi non si registrano nuovi casi.

Da registrare che in Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuove vittime. Il totale dall’inizio della crisi è di 16.801. morti Sono 79 i nuovi casi in regione, di cui 18 “debolmente positivi” e 30 a seguito di test sierologici. Sono 148 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 4 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva, sono 13, quattro in meno nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono complessivamente 72.271, in aumento di 63 unità rispetto a ieri. Per quanto riguarda le province lombarde sono 25 i nuovi casi in quella di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 12 a Milano città. A Bergamo si registrano 19 nuovi casi, a Brescia 16, a Como 2, a Lecco 3, a Lodi 2, a Mantova 7, a Monza e Brianza 2 e a Varese 3. Nessun nuovo caso, invece, a Cremona, Pavia e Sondrio.