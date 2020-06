Quei cliché sulla Calabria non li ha inventati Easyjet ma quell’asse perverso tra toghe e giornali…

Bufera sulla compagnia area Easyjet che dipinge la Calabria come terra di ndrangheta e terremoti. Ma quei clichè sono stati costruiti da inchieste mediatico-giudiziarie sgonfiate alle prime udienze

La governatrice Santelli parla di razzismo, i parlamentari – da destra a sinistra – pretendono pubbliche scuse e i social trasudano rabbia e indignazione. Insomma, la rozza campagna della compagnia area Easyjet, che ha descritto la Calabria come terra di ‘ndrangheta e terremoti, è stata crocifissa e l’azienda costretta alle scuse.

Eppure è troppo comodo prendersela solo con la compagnia area, che pure ha usato cliché davvero banali e beceri. Il fatto è che in questi anni tv, radio e giornali non hanno fatto altro che dipingere la Calabria come una terra nelle mani della ndrangheta, facendo passare il suo mare cristallino come il più inquinato d’Italia.

E non importa se la grandissima parte dei calabresi non abbiano nulla a che fare con le mafie; e né importa che le analisi delle acque di balneazione delle agenzie governative dicano da anni che il mare calabrese è “eccellente”. No, nulla di tutto questo è decisivo perché nell’immaginario collettivo – costruito con caparbietà attraverso fake e populismo mediatico-giudiziario – la Calabria è e resta “terra di ‘ndrangheta e inquinamento”.

Ma accusare Easyjet significa assolvere se stessi e chi in questi anni ha veicolato quell’immagine cupa e fasulla della Calabria. Non senza qualche tornaconto in termini di carriera e visibilità: parliamo di giornalisti che svolgono la professione limitandosi a frequentare le sale d’aspetto delle procure in attesa di qualche ordinanza da copiare e incollare. E di qualche magistrato che ha portato avanti inchieste decisamente temerarie, naufragate alla prima udienza. “Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti”, cantava Fabrizio De Andrè.