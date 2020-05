Patrocinio a spese dello Stato: no alla revoca se l’autocertificazione è falsa

Le Sezioni Unite della Cassazione: se il reddito è sotto la soglia prevista va comunque garantita l’assistenza legale. Necessario provare il dolo

Una dichiarazione sostitutiva dei redditi falsa o incompleta non comporta automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se, effettivamente, il richiedente non superi il reddito previsto dalla legge. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha dunque ribadito il principio alla base di tale istituto: garantire anche ai meno abbienti il diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione. Il caso è stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Quarta sezione penale della Cassazione, interpellata dopo il no del Tribunale di Castrovillari all’ammissione al gratuito patrocinio richiesta da P. M.. Decisione impugnata dal difensore dell’uomo, che ha quindi contestato «l’irrilevanza dell’omessa dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare, comunque inidonei a determinare il superamento dei limiti di reddito fissati».

In particolare, si rileva l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale contestando a P. M. la falsa dichiarazione: a seguito di un controllo della Finanza era infatti emerso un reddito superiore a quello dichiarato, a causa della mancata indicazione di una parte del reddito percepito dal resto del nucleo familiare.

Il legale aveva anche denunciato il contrasto tra la decisione assunta dai giudici di merito e «i principi direttivi della Costituzione europea nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che sanciscono l’obbligo per gli Stati membri di garantire in modo effettivo e concreto il diritto di difesa dei non abbienti».

Per la Quarta sezione penale, che ha poi girato il quesito alle Sezioni Unite, ad essere indicativa è la falsità della dichiarazione, nonostante l’effettivo stato di povertà di P. M.: la falsità delle indicazioni contenute nell’autocertifìcazione, secondo i giudici, doveva infatti, ritenersi connessa «all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio» e che «solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito», rendendo, dunque, irrilevante l’effettivo stato delle finanze dell’uomo.Per le Sezioni Unite, il sistema vigente «non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il reddito non dichiarato non vada ad incidere sulla soglia prevista dalla norma per l’ammissione al beneficio».

