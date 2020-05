E’ Dino Petralia il nuovo capo del Dap

Rita Bernadini, Sergio d’Elia ed Elisabetta Zamparutti dopo la notizia delle dimissioni da capo del Dap: “Troppo anche per Francesco Basentini, da sempre ‘antimafioso’, ma non abbastanza furioso quanto lo sono quelli in voga oggi, per i quali la lotta alla mafia – sottolineano – deve essere una guerra senza quartiere, da condurre all’insegna della terribilità e anche in deroga a principi costituzionali fondamentali e diritti umani universali, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona”