Calano morti e ricoverati. La curva del virus continua a scendere

Continua a calare il numero di ricoverati nelle terapie intensive: oggi ne risultano 1578, cioè 116 meno di ieri

Sono 207.428 i casi totali di coronavirus finora registrati in Italia, comprendenti il numero di persone attualmente positive (100.943, in decremento di 608 rispetto a ieri), quelle guarite (78.249, in aumento di 2.304 su ieri) e quelle purtroppo decedute (siamo a quota 28.236, con un incremento di 269 su ieri, incremento che è comunque il secondo più basso dai primi di marzo ad oggi).

In flessione – riferisce il Dipartimento nazionale della Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell’epidemia – il numero di persone ricoverate per sintomi lievi o meno gravi: sono 17.569, contro le 18.149 di ieri.Continua a scendere il numero di ricoverati nelle terapie intensive: oggi ne risultano 1578, cioè 116 meno di ieri. In leggero incremento di 88 unità invece rispetto alle 24 ore precedenti il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 81.796, pari all’81% degli attualmente positivi.

La situazione regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 2.947 in Puglia, 2.171 in Sicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 in Valle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 in Basilicata e 190 in Molise.Sul fronte dei tamponi effettuati, superata quota 2 milioni: sono 2 milioni 53mila 425, oltre 74mila in più rispetto a ieri. I tamponi già testati sono invece 1 milione 398mila 633, quasi 44mila in più su ieri.