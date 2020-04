Musk attacca il lockdown: “Misure fasciste”. Ma Tesla vola

DA GIUSEPPE CONTE, IN CONFERENZA STAMPA, UN DISCORSO PERSINO TRAGICO PER ILLUSTRARE IL DPCM APPENA FIRMATO: «Diciamocelo, i contagi potrebbero riaumentare, ma dobbiamo assumercene la responsabilità». Libertà di spostamento anche per semplice attività motoria e non solo sotto casa. Possibili visite a parenti, «ma nessun party di famiglia». Servizio da asporto per bar e ristoranti. Le squadre di calcio tornano ad allenarsi dal 18 maggio. Ma è proprio come in guerra