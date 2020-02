Coronavirus, primo morto in Italia: è un uomo di 78 anni

Si tratta di uno dei due contagiati in Veneto. Zaia: «Non bisogna diffondere il panico, ma la prima regola è l’isolamento»

Primo morto in Italia per il Coronavirus: si tratta di uno dei due contagiati inVeneto. La vittima, Adriano Trevisan, padre dell’ex sindaco di Vo’, di 78 anni, era un muratore in pensione. L’uomo è deceduto venerdì poco dopo le 22.45 all’ospedale di Schiavonia.

Attualmente sono sono quindici le persone contagiate in Lombardia e uno in Veneto. Trevisan era ricoverato già da una decina di giorni per altri problemi di salute. Lui e l’altro uomo contagiato, di 68 anni, erano risultati positivi a due test consecutivi, mentre il terzo è in attesa di conferma. I campioni sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma e si rimane in attesa della conferma definitiva.

Il governatore Zaia: «Siamo preoccupati»

«Siamo preoccupati – ha detto all’Ansa il governatore Luca Zaia -, ho parlato col sindaco di Vo’ Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto».

Zaia ha poi aggiunto: «Non bisogna diffondere il panico, ma la prima regola è l’isolamento». I due infetti del padovano «hanno avuto contatti in loco, non sono andati in Cina». La Regione sta dunque lavorando «anche sul fronte dell’eventuale necessità di una struttura dedicata a eventuali contagiati, perché non sappiamo qual è l’entità del contagio».

Conte, riunione con Borrelli, Di Maio e Speranza

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte è arrivato nella sede della Protezione civile per partecipare alla riunione urgente sul coronavirus. Al tavolo sono presenti anche i ministri degli esteri, Luigi Di Maio, e della salute, Roberto Speranza, oltre al commissario straordinario Angelo Borrelli. «In questo momento non riteniamo necessario la sospensione del trattato di Schengen. Ma siamo disponibili ad adottare qualsiasi misura per tutelare la salute dei cittadini – ha affermato il premier -. Dobbiamo mantenerci flessibili per mantenere la soglia di massima precauzione».

