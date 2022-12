PHOTO



Tre candidati sindaco e un candidato al Consiglio comunale che non passa inosservato. Saranno particolari le elezioni comunali in programma a Riace, il borgo in provincia di Reggio Calabria diventato "modello" planetario delle politiche di accoglienza e integrazione degli immigrati. Mimmo Lucano, il sindaco protagonista della creazione di quel modello, dopo tre legislature non si è potuto ripresentare alla guida del Comune ma sara' in corsa come candidato consigliere nella lista "Il Cielo Sopra Riace", che ha come candidato sindaco Maria Spanò, suo ex assessore. Una sfida dai contorni inediti, quella di Lucano, ancora sottoposto al divieto di dimora a Riace dopo il suo coinvolgimento in alcune inchieste della Procura di Locri su presunte irregolarità nella gestione dei progetti per l'accoglienza e rinviato a giudizio nelle scorse settimane: Lucano, per formalizzare gli adempimenti burocratici legati alla sua candidatura a consigliere comunale di Riace, si è dovuto recare davanti ad un funzionario dell'ufficio elettorale del Comune di Stignano, centro che dista pochi chilometri da Riace. Lucano ha rifiutato candidature alle europee e alle scorso politiche pur di tornare nella sua Riace.