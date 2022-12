Mohammad Ali Najafi, un politico molto noto in patria, avrebbe sparato per errore

«Litigvaamo spesso e poi volevo divorziare, ma lei non era d'accordo, poi oggi mi è partito accidentalmente un colpo dalla pistola e l'ho uccisa». E' la confessione choc dell'ex ministro ed ex sindaco di Teheran Mohammad Ali Najafi. L'uomo, laureato al Mit in mateematica, ha confessato l'omicidio nel corso di una diretta televisiva e mentre il giornalista maneggia la piustola da cui sarebbe partito il colpo morta. Anzi, i due colpi mortali che hanno raggiunto al cuore sua moglie, l'attrice iraniana Mitra Ostad. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=a6KpUqzzZyA&feature=youtu.be[/embed] Il corpo senza vita della donna era stato trovato nel lussuoso appartamento che condividevano, nel quartiere di Saadat Abad, nel nord-ovest di Teheran. Poche ore dopo il politico lsi è consegnato agli agenti e in serata è andato in onda l'incredibile show.