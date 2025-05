Si ripete oggi quella, un po’ stanca, liturgia del ricordo di Falcone. E la mia allergia diventa rigetto quando leggo parole come martiri, e simili.

Però stamattina mi sono alzato presto, e mi è sgorgato un ricordo, laico, che sto condividendo con tutti.

Il 23 maggio 1992 studiavo. Non ricordo cosa. Ho una memoria approssimativa di quel giorno … sprazzi di video dalla tv ancora in bianco e nero della mia cameretta. Ricordo meglio, nell’estate del 2003, il mio viaggio in motocicletta da Bergamo a Cefalù per il matrimonio di un amico collega.

La discesa lungo l’autostrada, con il riverbero abbacinante del sole su un mare blu intenso, sulla destra, con l’Isola delle Femmine in abbraccio con la costa. La fermata, sul bordo della strada, al cartello - abbastanza squallido - che ricordava l’accaduto. Non c’era la stele attuale.

E mentre scattavo una fotografia, ricordo di aver pensato, sperato, che quei poveretti se ne fossero andati con negli occhi quella abbacinante immagine di bellezza. Chissà…