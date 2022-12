PHOTO



Processo alle Stelle - Decima e ultima puntataIl 26 aprile 1991, nella sua casa di Cerveteri, Laura Antonelli viene arrestata. L'accusa: detenzione e spaccio di cocaina. Carcere femminile di Rebibbia, isolamento. Versione ufficiale: «La nota attrice Laura Antonelli è stata tratta in arresto dai militi della Legione Roma dell'Arma, nel corso di una più complessa operazione ancora in via di svolgimento e su cui nulla può esser detto». Come di prammatica, si mostrano le prove del crimine: su un tavolo, due sacchettini. Quanto pesano? Versione ufficiale: «Fate un po' voi». Presto, della "complessa operazione" si perdono le tracce: l'Antonelli era stata arrestata a casa sua, da sola, da un uomo che aveva accolto come amico e si era rivelato un carabiniere - Altolà. Fermi tutti. La cocaina era in una ciotola del salotto, l'ora tarda, l'Antonelli aveva accennato a qualche passo di danza, insomma una cosa privata. Macché: tre giorni di Rebibbia, poi gli arresti domiciliari. Passano cinque anni per arrivare al processo di primo grado, il 9 maggio 1996: condanna a tre anni e mezzo di carcere per illecita detenzione di stupefacenti e 24 milioni di lire di multa. Un milione per ogni grammo di cocaina, che alla fine questo era il peso del sacchetto a casa Antonelli.Bianciardi«Sono bassina, tondetta e con le gambe un po' corte. Chissà perché piaccio? » - chiedeva civettuola la Laura nazionale, quando sfolgorava. E come piaceva.«Per concludere: se qualcuno avesse da fare, qui a Milano, una rivoluzione, io ho un'idea da proporgli... Mi occorrono mille uomini spregiudicati, decisi, ben addestrati... Mille uomini disposti a scendere dal tram in corsa, a passare col rosso, a cantare nei giorni feriali, a far capannello nelle vie del centro.. Disposti ad attraversare via Manzoni in canottiera, a entrare in ditta con mezzora di ritardo, a uscire dopo l'orario... Mille uomini, dico, disposti a far all'amore la notte del lunedì, verso l'alba... Datemi questi mille spericolati, e vi prometto che in mezza giornata la città sarà nostra: bloccata, congelata, esterrefatta, intasata, allibita, come se dagli spazi celesti fossero calati i marziani». È un articolo di Luciano Bianciardi, del 1956, per l'Unità. E si intitola Rivoluzione a Milano.Bianciardi, anarchico spericolato, straordinario intellettuale e scrittore, non aveva ancora pubblicato La vita agra, che è del 1962, in cui si scagliava contro l'oppressione sociale di una vita regolata dalla dedizione e dall'ossessione del lavoro. Ma tutte le sue idee stanno già in quest'articolo. Anche quelle sul sesso, come via della liberazione - ne scriverà anche nella Vita agra.«Mille uomini, dico, disposti a far all'amore la notte del lunedì, verso l'alba... ». Nell'articolo, per tornare sulla questione, citava - una delle sue paradossali invenzioni del momento, dette come fossero cose provate: «So di una giovane signora che al marito troppo espansivo un mercoledì sera, ebbe a dire: Ehilà, giovanotto, impazzisci? Siamo appena a mercoledì e domattina ho la nota di cassa! ».Se si è schiavi del lavoro si uccide la vitalità, e la sessualità che la rappresenta, in nome della produttività economica.Lo stretto rapporto tra sessualità e rivolta venne sviluppato anche in Aprire il fuoco, che è il suo ultimo romanzo, in cui rivisita l'insurrezione antiaustriaca delle Cinque giornate di Milano, situandola però nel marzo 1959, e mescolando realtà e finzione, passato e presente. Per dire: «Pare che vi fossero pubblici accoppiamenti nei giardini e nei parchi, verso mezzogiorno, ma questo non è del tutto sicuro, può anche essere che il Bianciardi abbia raccontato qualche balla». Per dire: «Secondo le statistiche del comune di Milano, approssimative per difetto, i casi di gravidanza salirono in quei giorni del settantadue per cento».Perché vi parlo di Luciano Bianciardi? Perché Il merlo maschio, film di Pasquale Festa Campanile, in cui Laura Antonelli appare per la prima volta nella sua sfolgorante bellezza, è tratto da un suo racconto, Il complesso di Loth.La carrieraSiamo a Verona, e c'è un violoncellista, Niccolò Vivaldi, che si sente frustrato. Inizia a fotografare la moglie in pose sempre più audaci. Ne prova piacere. Mostra le foto della moglie ai colleghi. Lei ne è partecipe. Finché, in un'esibizione all'Arena, lei non appare sul palco, nuda, a suonare il violoncello. Vennero giù i cinema. La Antonelli era meravigliosa. Bianciardi volle fare una piccola particina nel film, e Lando Buzzanca - che era il protagonista maschile - lo ricorda sempre ubriaco e ossessionato dalle giovani fanciulle. Fedele alla linea.È vedendo Il merlo maschio che Samperi decide di affidare all'Antonelli - e alle sue generose forme - la parte della serva di casa in Malizia. Erano due anni che andava in giro con il copione pronto, ma non c'erano produttori convinti. Poi, uno decide di accettare ma vuole la Melato. Samperi non molla: Angela La Barbera - la serva che arriva il giorno del funerale della signora, e fa perdere la testa a tutti i maschi di casa, il padre e i due figli, e diventa, lei, "la signora" - è l'Antonelli. Samperi veniva da una buona e ricca famiglia, ma aveva incontrato il '68 e il movimento studentesco. Molla tutto e fa il regista. E il suo primo film è Grazie zia, con Lou Castel e Lisa Gastoni. Uno scandalo. Il film è del '68 e va a Cannes. Ma scoppia il maggio francese e il festival viene annullato. Magari avrebbe vinto la Palma d'oro, chissà.La famiglia, le sue ipocrisie, le sue viltà, i suoi rancori, i suoi tabù, sono al centro dei racconti di Samperi. Lo aveva già fatto con Grazie zia, lo ripete con Malizia. Sono al centro della vita di quegli anni.La rivoltaSesso, famiglia, rivolta. È un'Italia ipocrita e piccola quella di quegli anni. Gli anni del boom e del miracolo economico, anni di lavatrici e di frigoriferi, di migrazioni e di vita agra, sono immediatamente alle spalle. Siamo diventati ricchi, col duro lavoro, con le miniere e non si affitta ai meridionali. Ma la testa è meschina. Forse è tempo di riposare. Forse è tempo di svariare. Forse è tempo di riprendersi la vita.E per magia tutte queste cose si incarnano in un volto e in un corpo: Laura Antonelli. È l'oggetto del desiderio degli italiani. Malizia si svolge nella Catania degli anni Cinquanta - la Milano del sud - ma potrebbe essere un posto qualunque della provincia italiana, un posto qualunque d'Italia. Non solo i siciliani sono affamati di sesso. Non solo i siciliani sono affamati di trasgressione. Non solo i siciliani sono affamati di rivolta - è da Avola che partì tutto.«È una prospera cittadina, a pochi chilometri da Siracusa, al centro di una ricchissima zona di orti e di agrumeti. Fino a ieri era noto come il "posto delle mandorle", le buone, dolcissime, tenere mandorle di Avola. Da oggi non si potrà più nominare senza venir colti da un senso di sgomento e di profonda amarezza». Inizia così Volevano solo trecento lire in più, il pezzo di Mauro De Mauro - il giornalista che scomparirà a Palermo nel 1970 inaugurando la stagione dei misteri mai risolti - sui "fatti di Avola". C'era stato uno sciopero dei braccianti contro le gabbie salariali. Solo che non protestavano contro il fatto che ci fosse una differenza di salario tra Milano e Siracusa, ma contro il fatto che a Avola venissero pagati meno che a Lentini. C'era una Zona A e una Zona B. Avola era Zona B. E allora, sciopero. I grandi latifondisti non ne vogliono sapere di incontrare i rappresentanti dei braccianti. Lo sciopero continua. Si fanno i blocchi stradali. I latifondisti chiamano la polizia. La polizia arriva da Catania con le camionette. Hanno i candelotti fumogeni, hanno i mitra. Lunedì 2 dicembre, tutta Avola è bloccata. La strada statale è bloccata. Ci sono le motociclette e le biciclette dei braccianti. C'è un mucchio di pietre. I braccianti lanciano pietre contro la Celere. I poliziotti sparano i candelotti. Solo che il vento è contrario. E i fumogeni vanno verso la polizia. Non vedono nulla. Le pietre arrivano dal cielo. I poliziotti sparano. Due morti, quasi cinquanta feriti. Due chili di bossoli - qualcuno li raccolse e li pesò. È così che comincia il 1968. In Sicilia.In Sicilia, a Acireale, Samperi gira il suo Malizia. Chissà se lo ha fatto perché era a uno sputo da Avola. La Antonelli - un'istriana, nata a Pola, di cognome era Antonaz - recita in siciliano. Chi ci faceva caso?La fineLa sua parabola di vita - il desiderio collettivo, l'immaginazione accesa, l'erotismo come forma di democrazia popolare, e poi il lento declino, i disastri, i guai, il ritiro, il silenzio - sembra un po' la parabola di quegli anni e dell'Italia tutta.Era bella l'Italia tra la fine degli Sessanta e l'inizio dei Settanta. Era bella e desiderabile. Mai volgare. Bella e desiderabile come non lo è stata mai più. Mai volgare come è diventata poi.Nove anni dopo quella notte dell'arresto, il 16 marzo 2000 la Corte d'appello di Roma assolve l'attrice perché il fatto non era più previsto come reato. Niente spaccio, consumo privato - non ci voleva Sherlock Holmes per capirlo, ma. Gli avvocati allora chiedono un risarcimento: la vita della loro assistita era stata stravolta, la sua carriera professionale non ne parliamo. Certo, non era più l'attrice desiderata da tutti, ma ancora lavorava, faceva qualche particina. La Corte d'Appello di Perugia, nel 2006, considera effettivamente un po' troppini nove anni (dall'arresto del 1991 alla sentenza definitiva del 2000) perché la matassa si sbrogliasse. Le riconoscono un risarcimento di diecimila euro. Gli avvocati non ci stanno, ricorrono ancora. La Corte di Cassazione di Roma riconosce, nel 2007, che c'era stato un rapporto di causa/effetto tra l'arresto e il piano inclinato di vita e lavoro della Antonelli: nel 2003 era stata ordinata una perizia psichiatrica per stabilire se lo stato dell'attrice, all'epoca alle prese con deliri mistici e voci nella testa, fosse dovuto all'assunzione di cocaina nel periodo culminato con il suo arresto o se fosse configurabile un nesso di causalità con la durata del processo penale. Lo psichiatra dichiarò che la lunghezza della vicenda giudiziaria aveva «senz'altro influito in modo determinante sulla destabilizzazione psichica dell'Antonelli». La Cassazione stabilisce una nuova cifra: centomila euro.«Sono contenta, non me l'aspettavo», commentò l'Antonelli. E i suoi legali mostravano soddisfazione per la sentenza che stabiliva un importante precedente alla luce della cronica lunghezza dei procedimenti giudiziari italiani.Qualche anno dopo, nel 2010, l'amico Lino Banfi si fece avanti per chiedere per l'Antonelli la legge Bacchelli, che riconosce un vitalizio a artisti italiani in stato di necessità. Banfi accennò pure al risarcimento stabilito dalla Cassazione: non s'era visto nulla.