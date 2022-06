Tre Paesi chiudono lo spazio aereo, annullato il viaggio di Lavrov in Serbia

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto a cancellare il viaggio che aveva in programma in Serbia in seguito alla chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi vicini. Per la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova si è arrivati a «chiudere un altro canale delle comunicazioni», come riferiscono le agenzie di stampa russe.

Lavrov aveva in programma per oggi a Belgrado colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vučić, ma la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all’aereo sul quale doveva viaggiare il ministro degli Esteri russo. Lo riporta il giornale serbo Vecernje Novosti.

Guerra in Ucraina, dove si combatte

Si combatte a Severodonetsk. Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, dice che ci sono «buone notizie» dalla città dell’Ucraina che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: «Le nostre forze armate hanno ripulito metà della città, adesso davvero controllata dai nostri difensori». La scorsa settimana, Hayday aveva detto che le forze russe detenevano circa l’80% di Severodonetsk, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti della città nei combattimenti di strada.

Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare la città nei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. «Non hanno altre tattiche», ha affermato, «non possono combattere in un altro modo». Hayday ha aggiunto che ci sono circa 15.000 civili ancora a Severodonetsk: «Ora l’evacuazione è impossibile a causa dei continui combattimenti. E anche se l’abbiamo ufficialmente interrotta, oggi siamo riusciti a evacuare 98 persone da Lysychansk insieme all’aiuto di volontari, del servizio di emergenza statale e della polizia nazionale».