Video choc a Firenze: uomo stretto al collo da agente in borghese

ATTENZIONE, CONTENUTO VIOLENTO: QUESTE IMMAGINI POTREBBERO TURBARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ

In queste ore sta circolando un video di circa 3 minuti in cui si vedono due agenti delle forze dell’ordine in borghese (quindi impossibile determinare a quale corpo appartengano) bloccare a terra un soggetto, vicino a Ponte Vecchio a Firenze. L’accaduto risalirebbe al 5 aprile ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Ve lo mostriamo perché le immagini sono dure e riportano alla memoria casi simili avvenuti sia qui che negli Stati Uniti, durante i quali i soggetti più deboli hanno purtroppo perso anche la vita. Qui per fortuna non è così.

Il video sarebbe stato girato da un cittadino di Firenze rimasto scioccato nel vedere l’ambulante preso al collo da un agente mentre un altro si sedeva sopra di lui. Si tratterebbe di un ambulante perché c’erano poco distanti i braccialetti sparsi per terra, e la sua borsa colma di altre cianfrusaglie. Il ragazzo urla, sembra cacciare della bava mista a sangue della bocca come sostiene l’uomo che sta girando il video, si dimena per la presa ma gli agenti non lo mollano e continuano a tenerlo fermo, stringendo un braccio intorno al collo per diversi minuti, benché non sembri che voglia scappare.

«Ma ti levi dalle palle, stiamo lavorando, questa è interruzione di pubblico servizio, ricordatelo», dice uno degli agenti a colui che sta girando il video. In questo momento stiamo cercando di raccogliere più informazioni. Non sappiamo infatti perché il ragazzo sia stato bloccato dagli agenti in quel modo, né cosa sia accaduto dopo.

(Articolo in aggiornamento)