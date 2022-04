No vax, prime multe agli over 50: sono 100mila al giorno

Non la passeranno liscia gli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi nonostante l’obbligo. Anche se in ritardo, infatti, alla fine le sanzioni sono arrivate. Multe dal valore decisamente simbolico, di 100 euro, che puntano a scovare i “ribelli” del vaccino proprio ora che il Paese si avvia gradualmente alla normalità.

Dal 4 aprile lo Stato ha iniziato a inviare le prime notifiche di contravvenzione per le persone non vaccinate: 100mila avvisi al giorno, con una prima tranche di 600mila da consegnare entro la prossima settimana. Dopo i ritardi dovuti a problemi burocratici, il ministero dell’Interno, come riporta il Corriere della Sera, ha cominciato infatti a consegnare gli elenchi delle persone da sanzionare all’Agenzia delle entrate. La sanzione di 100 euro comminata dal fisco è diretta a tutte le persone oltre i 50 anni che all’1 febbraio 2022 non risultavano ancora essere immunizzate ma nel caso sussistessero motivi validi, ad esempio l’esenzione dalla vaccinazione a causa di una patologia oppure un ritardo giustificabile a norma di legge, questi possono essere comunicati all’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della contravvenzione utilizzando il link senza alcuna trafila burocratica.