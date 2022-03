Orrore in Russia, bambini arrestati e portati in cella per una notte

«Putin è in guerra con i bambini. In Ucraina, dove i suoi missili hanno colpito asili e orfanotrofi, e anche in Russia». Lo ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. «David e Sofia, di sette anni, Matvey di nove, Gosha e Liza di 11 hanno passato la notte dietro le sbarre a Mosca per i loro slogan “No ALLA GUERRA” (NO TO WAR) – ha aggiunto con alcune foto – Ecco quanto è spaventato».

Secondo quanto ricostruito, la notizia sarebbe stata diffusa dalla ricercatrice Alexandra Arkhipova, la quale aveva postato le foto su Facebook. I bambini arrestati in Russia avevano lasciato dei fiori davanti all’ambasciata ucraina. Poi sono stati portati insieme ai loro genitori all’OVD di Presnenskoye, rimanendo in stato di fermo per una notte.