Muore di freddo in strada, il corpo di un 30enne ritrovato in stazione a Roma

Potrebbe essere stato il freddo ad uccidere un uomo di circa 30, o forse 35 anni, che aveva un giaciglio nei pressi della stazione Termini a Roma. Il corpo senza vita dell’uomo, ritrovato ieri sera sotto i portici in piazza dei Cinquecento, è stato segnalato alle 22 circa, ai carabinieri da altri senza dimora. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di identificare l’uomo, probabilmente di origine nordafricana, dato che sul cadavere non c’erano documenti. Nessun segno di violenza sul corpo dell’uomo; la morte, quindi, sarebbe riconducibile ad un malore o al freddo che in queste ore è molto intenso con temperature prossime allo zero. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e solo un’eventuale autopsia potrà effettivamente fare luce sulle motivazioni del decesso.