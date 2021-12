Pfizer: «Booster efficace contro la variante Omicron»

Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer/Biontech è «efficace» contro la variante Omicron dopo tre dosi. Lo ha riferito la stessa Pfizer dopo che sono stati diffusi i risultati preliminari degli studi dal Sudafrica, secondo cui «Omicron sfugge all’immunità conferita dal vaccino Pfizer». E «a marzo» è atteso «a marzo» il vaccino Pfizer/BioNTech adattato alla mutazione del virus.

Una protezione più robusta contro la variante Omicron può essere ottenuta con una terza dose, spiega la casa farmaceutica, perché i dati provenienti da ulteriori studi delle aziende indicano che un richiamo con l’attuale vaccino COVID-19 di Pfizer e BioNTech aumenta i titoli anticorpali di 25 volte. Secondo i dati preliminari delle società, si legge nella nota, una terza dose fornisce un livello di anticorpi neutralizzanti contro Omicron simile a quello osservato dopo due dosi contro varianti wild-type e altre emerse prima di Omicron. Questi livelli anticorpali sono associati ad un’elevata efficacia sia contro il virus wild-type che contro queste varianti.

Una terza dose aumenta notevolmente anche i livelli di cellule T CD8+ contro epitopi di proteine multiple spike che si ritiene siano correlati alla protezione contro la malattia grave. Rispetto al virus wild-type, la stragrande maggioranza di questi epitopi rimane invariata nella variante spike di Omicron. Le aziende continueranno a raccogliere più dati di laboratorio e valutare l’efficacia nel mondo reale per valutare e confermare la protezione contro Omicron e informare il percorso più efficace da seguire. Il 25 novembre, le aziende hanno iniziato a sviluppare un vaccino covid-19 specifico per Omicron. Lo sviluppo continuerà come previsto nel caso in cui sia necessario un adattamento del vaccino per aumentare il livello e la durata della protezione contro Omicron.