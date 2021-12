«Mai più un caso Maresca». Parola di Marta Cartabia

«Oggi purtroppo sono circolate, non so sulla base di quali fonti e documenti, delle informazioni sbagliate sul caso Maresca. Le proposte che farò alle forze di maggioranza è come un caso come quello non possa mai più ripetersi. Che un giudice svolga contemporaneamente funzioni giurisdizionali e politiche non deve accadere perché c’è una stella polare, l’indipendenza, che deve essere non solo praticata ma percepita. Non è importante se si tratti di cariche elettive di carattere locale. Non ci può essere il contemporaneo esercizio delle funzioni». Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia sul caso di Catello Maresca, che potrà continuare a indossare la toga di magistrato e nel contempo occupare il seggio nel consiglio comunale partenopeo dopo la decisione del Csm di ricollocarlo in ruolo come consigliere di Corte d’Appello di Campobasso.

Intervenuta alla terza giornata della 23edizione di Atreju in corso a Roma, la guardasigilli ribadisce che la riforma del Csm è «prossimo imminente appuntamento». «Il governo – spiega la ministra – non lavora per una giustizia più giustizialista o più garantista ma per una giustizia che risponda di più ai principi costituzionali». «A partire da domani mattina alle 8 ci sarà una consultazione di tutti i gruppi di maggioranza per trovare punti di convergenza» su diversi temi relativi alla giustizia, come le «porte girevoli» toghe-politica e il «sistema elettorale» del Csm.