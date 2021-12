Dall’Egitto: «Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non è stato assolto»

Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà scarcerato «anche se non è stato assolto» dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell’udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell’ANSA. Non si sa al momento quando Zaki sarà scarcerato, se nella stessa giornata di oggi oppure nei prossimi giorni.

Zaki, parla Giuseppe Conte

Quella su Zaki è «una bella notizia, perché sia il caso Regeni e poi Zaki sono stati casi che ho seguito particolarmente» a Palazzo Chigi. «È una notizia parzialmente buona». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a “L’aria che tira” su La 7.

Processo contro Patrick Zaki, udienza rinviata a febbraio

Si terrà il primo febbraio la prossima udienza del processo di Patrick Zaki, lo studente egiziano di cui è stata disposta la scarcerazione sebbene in mancanza di assoluzione dalle accuse. Lo apprende l’ANSA al termine dell’udienza a Mansura. «Abbiamo appreso che la decisione è la rimessa in libertà ma non abbiamo altri dettagli al momento», ha spiegato la legale Hoda Nasrallah all’ANSA aduna domanda su quando Zaki sarà scarcerato.