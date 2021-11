La presidente dei medici del Sud Africa: «Omicron dà sintomi insoliti ma lievi»

Il presidente della South African Medical Association ha dichiarato alla Bbc che i casi riscontrati finora della variante Omicron del coronavirus in Sudafrica – dove solo il 24% circa della popolazione è completamente vaccinato – non sono gravi, ma ha affermato che le indagini sulla variante sono ancora in una fase molto precoce. «I pazienti si lamentano principalmente di un corpo dolorante e di una estrema stanchezza. Lo vediamo nelle giovani generazioni, non nelle persone anziane… Non stiamo parlando di pazienti che potrebbero andare direttamente in ospedale ed essere ricoverati», ha detto la dottoressa Angelique Coetzee.

Tuttavia, nei commenti ad altri media, Coetzee ha espresso preoccupazione per gli effetti che la variante africana potrebbe avere sulle persone anziane con malattie cardiache o diabete. La variante omicron si è manifestata per la prima volta proprio in Sudafrica all’inizio di novembre. Coetzee ha detto che in totale circa due dozzine dei suoi pazienti sono risultati positivi al Covid con sintomi di Omicron, che il mondo sta ora cercando di contenere con divieti di viaggio.

Erano per lo più uomini sani e circa la metà di loro non aveva nemmeno fatto una singola dose di vaccino, problema principale in Sud Africa e in parti del continente africano.