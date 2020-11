Minacce via mail al governatore Zaia: «Vorrei spararti in bocca»

Minacce di morte al presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarebbero arrivate via mail. È quanto rivela “Il Gazzettino”. «Sei solo è sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps», questo il messaggio di posta elettronica indirizzato al presidente della Regione del Vento e oggetto di denuncia per minacce e diffamazione, scrive il quotidiano. «E non sarebbe l’unica querela presentata dall’Avvocatura regionale, anche se a palazzo Balbi mantengono il massimo riserbo. Risulterebbero infatti in lavorazione altre carte bollate relativamente a nuove minacce di morte indirizzate al Governatore», scrive ancora il “Gazzettino”.

La mail risale allo scorso 21 settembre. Anche in passato Zaia aveva denunciato minacce e ingiurie, per insulti pubblicati sui social network; a febbraio due vicentini, uno dei quali si era poi scusato, sono stati condannati per diffamazione aggravata.

«Solidarietà a Luca Zaia per le minacce ricevute. La violenza va sconfitta, e adesso più che mai, le istituzioni democratiche difese», ha scritto su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. «La violenza e gli stupidi non hanno ragione di esistere nella società civile»: così ha scritto il presidente della Lombardia Attilio Fontana sui social portando la sua solidarietà «all’amico Luca Zaia» dopo le minacce di morte ricevute via mail. «Buon lavoro a Luca – ha aggiunto .- e a tutti i veneti impegnati nell’emergenza covid-19».