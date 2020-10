Di Maio: «Prime dosi di vaccino entro la fine dell’anno»

«Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio ma quasi. Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino e da inizio dell’anno prossimo inizieremo le vaccinazioni. Dobbiamo fare gli ultimi sacrifici per avere le prime dosi entro fine anno e partire con il vaccino». Lo annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz’ora in più. Un nuovo lockdown? «l’Italia non se lo può permettere, i nostri sistemi produttivi e commerciali» no, continua il ministro. «Escluderei una situazione fuori controllo in Campania – continua. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare, ma il sistema sanitario ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo pandemia e sono sicuro che la Campania ce la farà, come ce la faranno le altre regioni italiane».

In attesa delle nuove misure anticovid allo studio del governo che dovrà emanare il nuovo Dpcm entro il 15 ottobre, il Viminale chiarisce le disposizioni sull’uso delle mascherine: obbligo per chi fa attività motoria all’aperto, resta invece esonerato chi fa attività sportiva. È quanto si legge nella circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, nella quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria» ma nel testo pubblicato in Gazzetta l’esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva. Intanto nuovo allarme dall’Oms. Record di contagi in Europa: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nelle ultime 24 ore sono stati registrati 123.684 casi, mentre in tutto il mondo 369.964.