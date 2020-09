Mario Morelli eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale

Già vicepresidente della Consulta, Il successore di Marta Cartabia resterà in carica per tre mesi

Mario Rosario Morelli è il nuovo presidente della Corte Costituzionale dopo l’elezione avvenuta questa mattina. Morelli, ex vicepresidente, prende il posto di Marta Cartabia: per lui 9 voti contro i 5 di Giancarlo Coraggio; una preferenza per Giuliano Amato. I giudici Coraggio e Amato sono i nuovi vicepresidenti.

Eletto dai magistrati di Cassazione, è entrato alla Consulta il 12 dicembre 2011. Il suo mandato, dunque, scadrà tra 3 mesi. Presidente di sezione della Cassazione, è stato il giudice relatore della sentenza del 2018 sul caso di Eluana Englaro.