Video

Strage di Cutro, la fiaccolata dei superstiti e dei familiari delle vittime

Una preghiera musulmana per ricordare le 94 vittime di Steccato di Cutro, a un anno dalla strage che costò la via a 94 migranti, tra cui una trentina di bambini. Un gruppo di familiari di vittime, arrivati da tutta Eiropa, soprattutto Norvegia e Finlandia, dopo la deposizione della corona in mare, hanno srotolato sulla sabbia un tappeto e hanno iniziato a pregare.