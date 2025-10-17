Social
Il messaggio di Meloni al Congresso forense: "Senza avvocati liberi non c'è giustizia"
Obama arrestato nel Studio Ovale: Trump pubblica il video fake fatto con l'IA

Secondo l’intelligence l'ex presidente Usa avrebbe cospirato per il Russiagate: il tycoon posta il deepfake generato con l'IA

Bibbiano, crolla il teorema

Il fatto non sussiste: la lettura della sentenza e le prime parole della difesa. "I ladri di bambini non sono mai esistiti"

Pestaggi al Cpr di Gradisca - le immagini choc

Video scioccanti denunciano condizioni disumane nel Centro per il rimpatrio friuliano: la comunità medica chiede la chiusura immediata

Raid sulla tv di Stato iraniana: l'esplosione in diretta VIDEO

Bibbiano, denunciati gli avvocati della difesa: Mazza parla in Aula

“Italian Girl”, il podcast d'inchiesta sul caso Mirella Gregori

Attentato a Moskalik: il generale russo ucciso in un’esplosione a Balashikha

Il generale Yaroslav Moskalik, ex vice capo del comando operativo delle Forze armate russe, è stato ucciso nell'esplosione di un'autobomba a Mosca. È il secondo attacco contro esponenti di alto rango delle forze russe in pochi mesi.

La letterina di Littizzetto al "lato B" di Trump: "Pensaci tu che sei la parte più sensibile..."

Lucina Littizzetto dedica una letterina al sedere di Trump: "Ti baceranno in molti..."

Terremoto in Myanmar, crolla un grattacielo in costruzione a Bangkok

Nelle immagini il crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok. Gli operai si allontano dalla zona