La commissione Bilancio del Senato ha terminato l’esame degli emendamenti sulla manovra e si riunirà nuovamente intorno alle 10 per il mandato al relatore. Nella notte è stato dato l’ok ai quattro emendamenti del governo sulle pensioni di medici e dipendenti pubblici, la rimodulazione delle risorse per il Ponte sullo Stretto, le risorse aggiuntive per gli stipendi delle forze armate e delle forze dell’ordine e i fondi alle Regioni per la variazioni intervenute sulle aliquote Irpef.

Durante la maratona notturna a palazzo Madama, la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento delle opposizioni che destina 40 milioni, dai fondi riservati alle modifiche parlamentari, per le misure contro la violenza sulle donne. Le risorse andranno a finanziare in particolare il cosiddetto ‘reddito di libertà’ e incentri antiviolenza. L’emendamento è stato votato anche dalle forze di maggioranza.