Gli studenti protestano contro il caro affitti accampandosi con le tende fuori dalle università, e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, commenta i fatti spiegando che «il problema del caro affitti è grave» ma «tocca le città governate dal centrosinistra». Apriti cielo. Pioggia di critiche dalle opposizioni e solidarietà del centrodestra che parla di «attacchi strumentali».

Per la leader dem Elly Schlein «il Pd continuerà a spingere per convincere il governo tornare indietro sull'errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente M5S Giuseppe Conte, secondo il quale «i ministri del Governo fanno spallucce e non offrono soluzioni, spedendo anzi la palla in tribuna, con uno scaricabarile che sa solo puntare il dito contro altre amministrazioni».

E c’è anche chi, come il segretario di +Europa Riccardo Magi, si è recato direttamente all’Università La Sapienza di Roma per portare la propria solidarietà e quella del partito agli studenti in tenda e per ascoltare le loro proposte e le problematiche legate al caro affitti. «Nell’ultima legge di bilancio abbiamo presentato un emendamento che istituiva un fondo con risorse per il sostegno all’affitto, ovviamente è stato bocciato e non se ne è neanche parlato», accusa Magi. E se da Azione le frasi di Valditara vengono definite «banalizzazioni», per Fratoianni sono «stupidaggini» mentre «la propaganda del governo si scontra con la realtà».

Sostegno a Valditara arriva dalla Lega, con una nota dei capigruppo Molnari e Romeo. «Dal 2011 al settembre 2022, il Pd è stato ininterrottamente al governo a eccezione del Conte 1 - scrivono gli spoennti del Carroccio - I tanti problemi del Paese come l’emergenza abitativa, hanno una precisa responsabilità politica di chi, pur perdendo quasi sempre le elezioni, ha fatto di tutto per accaparrarsi poltrone e potere facendo il male dell’Italia».