La lista ministri dei bookmaker internazionali

La battaglia per il ministro dell'Interno

Ministro della Giustizia Nordio

Ministro degli esteri: Tajani o ...

Mentre il governo Meloni fatica a trovare la quadra per la lista dei ministri, i bookmaker presentano la loro lista. Meloni, come è noto, vuole ministri all'altezza della situazione, possibilmente tecnici, mentre Lega e Forza Italia vogliono un governo politico Come riporta Agipro news , il fornitore di quote per i bookmaker internazionali Oddsdealer.net conferma alFabio Panetta, a 1,83, Domenico Siniscalco a 2,89 e Dario Scannapieco a 4,82.Matteo Salvini continua a rivendicare la poltrona di ministro dell'Interno. Ma i bookmaker scommettono su Matteo Piantedosi. Ma sempre per il ministero dell'Interno spunta il nome di Giulia Bongiorno, seconda in quota a 2,90, con Giuseppe Pecoraro che insegue a 3,85.Se non dovesse andare all’Interno, Giulia Bongiorno punta anche a diventare ministro della Giustizia (a 3,20). Secondo la lista dei bookmaker , a via Arenula è però favorito Carlo Nordio , quotato a 1,80. Terzo in quota Francesco Paolo Sisto, dato a 4 dai bookmaker.Sempre per i bookmaker al ministero degli Esteri dovrebbe andare Antonio Tajani, dato favorito a 1,40 su Elisabetta Belloni (a 4) e Giampiero Massolo (a 7).è derby tra Guido Crosetto e Adolfo Urso (entrambi a 2,65), l’outsider è il segretario generale della difesa, il generale Luciano Portolano, a 2,90. Per lail favorito è Francesco Rocca, presidente del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, a 1,88. Spunta il nome di Guido Bertolaso, seconda ipotesi a 2,90 davanti a Licia Ronzulli a 4,60. La Lega rivendica la presidenza della Camera, dove potrebbe andare uno tra(a 1,85) e Riccardo Molinari (a 2,80), con l’attuale capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, a 5 volte la scommessa. È braccio di ferro a Palazzo Madama tra Anna Maria Bernini(a 2,28) e, vicino a 2,75. Meno chances per il leghista Roberto Calderoli, a 3,40.