Piccolo incidente al seggio dell’istituto Vittorio Bachelet, in via Beata Vergine del Carmelo, a Roma, dove questa mattina avrebbe dovuto votareChe però ha deciso di posticipare il suo voto dopo le 22 per evitare disagi agli elettori della sua stessa sezione elettorale. Le immagini, riprese dalle telecamere di LaPresse , mostrano fotografi e operatori che chiedono di spostare il tavolino per poter riprendere meglio la leader di FdI. Lo scrutatore sposta l’urna e, da sotto,. «L’affluenza è abbastanza alta, purtroppo ci sono molte code, più del solito, a causa del tagliando antifrode. Qui c’è molta emozione e anche un pò di agitazione. Ci sono tantissimi giornalisti e fotografi, molti di più rispetto alle altre votazioni. C’è anche la stampa estera», spiega Valeria Fava, la presidente di seggio della sezione dove questa sera voterà la leader di Fratelli d’Italia. «I giornalisti - fa sapere la Presidente Fava - questa sera non potranno entrare dentro la sezione per la troppa confusione. Finora comunque grosse lamentele non ci sono state, è stato tutto tranquillo».