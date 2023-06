Sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo il commissario per la ricostruzione sui territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle recenti alluvioni. Secondo quanto si apprende da fonti di governo su Figliuolo – già commissario straordinario per l'emergenza Covid e Comandante operativo di vertice interforze (Covi) – è stata raggiunta l’intesa nella maggioranza e il via libera alla nomina arriverà oggi in occasione della riunione del Consiglio dei ministri che all’ordine del giorno, tra le altre cose, prevede un decreto legge disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.