C’è un luogo in Italia dove la legge è sospesa. La Costituzione stessa è sospesa. Questo luogo è il carcere. Eppure l’Articolo 27 della nostra Carta è chiaro: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ma non è così. Il carcere, a cominciare dalla sua architettura, è un luogo in cui l’umanità sprofonda. Ed è da lì, dai luoghi del carcere che occorre ripartire per tornare a rispettare la nostra Costituzione. La nostra stessa umanità.



Articolo 27 è un podcast del Dubbio in tre episodi scritto da Francesca Spasiano, Rocco Vazzana e Daniele Zaccaria. A cura di Nicola Campagnani, montaggio e musiche di Riccardo Anzalone.