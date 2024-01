Un ex giudice conservatore di Corte d’Appello ha chiesto alla Corte Suprema di escludere Donald Trump dalle elezioni, sostenendo che il tentativo dell'ex presidente di mantenere il potere dopo le elezioni del 2020 è stato «più grande» rispetto alla secessione della South Carolina che scatenò la Guerra civile americana. «Trump - ha dichiarato Michael Luttig in un documento depositato alla Corte Suprema - ha cercato di fermare il neo presidente eletto Biden dal governare in tutti gli Stati Uniti. La secessione della South Carolina cercò di fermare il neo presidente eletto Lincoln dal governare solo in quello Stato».

Luttig è da tempo uno dei giudici conservatori di più alto rango, e legato al Gop, il Grand Old Party, come viene chiamato il Partito repubblicano, a opporsi a Trump dopo i fatti del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trumpiani assaltarono il palazzo del Congresso nel tentativo di fermare la certificazione dell'avvenuta elezione di Joe Biden. La Corte Suprema, all'inizio di gennaio, ha accettato di discutere la decisione, senza precedenti, presa dalla Corte Suprema del Colorado che ha escluso Trump dalle primarie, appellandosi al 14 emendamento della Costituzzione, che vieta di correre per un incarico pubblico a chi ha partecipato a un'insurrezione.