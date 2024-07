Dopo 43 anni di prigione è stata scarcerata in Missouri Sandra Hemme, la donna di 63 anni che era stata condannata ingiustamente per omicidio. La sua condanna era stata annullata già il 14 giugno scorso dal giudice Ryan Horsman che aveva stabilito che gli avvocati di Hemme avevano presentato "chiare e convincenti prove della sua innocenza".

Ma per oltre un mese il procuratore generale repubblicano dello stato ha cercato di opporsi alla sua scarcerazione, fino a quando il giudice l'ha minacciato di incriminarlo per oltraggio alla corte. Hemme era stata condannata all'ergastolo per aver pugnalato a morte nel 1980 la bibliotecaria, Patricia Jeschke e St. Joseph, in Missouri. La condanna è stata annullata dal giudice che ha accolto gli argomenti della difesa, secondo la quale a commettere quell'omicidio è stato molto probabilmente un ex poliziotto.