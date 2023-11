L’estradizione in Italia di Filippo Turetta, autore dell’omicidio della giovane Giulia Cecchettin, «può essere eseguita». Lo comunica il Tribunale regionale Superiore di Naumburg, spiegando che «poiché la persona indagata ha acconsentito all’estradizione semplificata e non vi sono ostacoli all’estradizione, non è necessaria un’ulteriore decisione del tribunale da parte della divisione penale perché l’estradizione possa essere eseguita».

«Il mandato di estradizione emesso ieri è la base giuridica per il mantenimento della detenzione dell’indagato fino alla sua consegna alle autorità italiane», ha reso noto ancora il tribunale tedesco.