Novaya Gazeta Europa ha appreso che il corpo di Alexey Navalny si trova nell’obitorio dell’ospedale distrettuale di Salekhard, in Siberia. A tutto sabato, nessuna autopsia era ancora stata eseguita, hanno detto alcune fonti citate dal giornale. Secondo una fonte delle unità paramediche inoltre, il corpo di Navalny presenterebbe dei lividi, per quanto apparentemente non derivanti da percosse. «Da paramedico esperto, posso dire che le ferite descritte da coloro che le hanno viste sembravano essere dovute a convulsioni... Se una persona ha le convulsioni e gli altri cercano di trattenerla ma le convulsioni sono molto forti, presentano lividi. Hanno anche detto che aveva un livido sul petto, del tipo che deriva dal massaggio cardiaco indiretto», ha affermato la fonte.

Secondo la presidente georgiana, Salome Zourabichvili, il momento dell’annuncio della morte del dissidente russo Alexei Navalny non è stata una coincidenza, ma un messaggio dalla Russia. «Penso che non sia stato un caso che la morte di Navalny sia stata annunciata poche ore o minuti prima dell’inizio della Conferenza di Monaco», ha detto Zourabichvili alla Dpa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. «Questa è la caratteristica tipica dell’attività russa, cercare di impressionare psicologicamente per lasciare intendere che la Russia sta facendo quello che vuole, dove vuole. E questo era un messaggio, credo, per la conferenza di Monaco», ha detto Zourabichvili. Il servizio carcerario russo ha annunciato per la prima volta la morte di

Navalny poco prima dell’inizio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco venerdì scorso.

Alexei

Il quotidiano tedesco Bild, ipotizza che Navalny sarebbe morto poco prima di un suo possibile rilascio. Secondo Bild tra Mosca, Washington e Berlino sarebbe stato in programma uno scambio di prigionieri. Putin voleva Vadim Krasikov, l’agente responsabile dell’omicidio di Tiergarten, di cui fu vittima il 23 agosto del 2019 nel parco berlinese il dissidente georgiano-ceceno Zelimchan Kangoshvili. Putin ne aveva anche accennato pubblicamente nell’intervista al giornalista statunitense ex Fox News Tucker Carlson. Si discuteva, scrive la Bild, della possibilità che Putin rilasciasse in cambio il dissidente Navalny.

Non si placa la protesta in Russia dopo la morte di Navalny che il regime di Putin prova a reprimere. Oltre 400 persone sono state arrestate nel corso di veglie e manifestazioni spontanee in 36 diverse città della Russia. Lo scrive la ong russa Ovd sul proprio sito web. Gli arresti, secondo l’elenco fornito da Ovd, sono avvenuti a: Mosca, San Pietroburgo. Pietroburgo, Nizhny Novgorod, Kazan, Ekaterinburg, Khanty-Mansiysk, Taganrog, Ulan-Ude, Bryansk, Krasnodar, Tver, Surgut, Belgorod, Novosibirsk, Rostov sul Don, Murmansk, Ufa, Tomsk, Chelyabinsk, Vorkuta, Nizhnevartovsk, Orenburg , Samara, Revda, Stavropol, Yakutsk, Sochi, Kursk, Vladikavkaz, Ryazan, Barabinsk, Astrakhan, Yoshkar-Ola, Magnitogorsk, Tyumen e Ukhta.

Anche in Italia la morte di Navalny ha colpito l’opinione pubblica e l’iniziativa di domani a Roma, lanciata dal leader di Azione, Carlo Calenda, sui social ha raccolto l’adesione bipartisan di tutti i partiti e di Cgil, Cisl e Uil. E piazza del Campidoglio accoglierà lunedì, alle ore 18.30, una fiaccolata in memoria di Navalny. «Sarò in piazza anche io al fianco di tutti coloro che difendono i valori della democrazia, della libertà, dei diritti civili», ha scritto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un post su X.

La prima a raccogliere l’invito è la segretaria del Pd, Elly Schlein che su X ha scritto: «Noi ci siamo. Per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà, per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny». Non si fa attendere l’adesione di Più Europa che già ieri a poche ore dalla notizia della morte di Navalny si era recata in delegazione davanti all’ambasciata russa a Roma. Davanti all’ambasciata russa ieri c’era anche Alleanza Verdi sinistra ce Angelo Bonelli conferma: «Ci saremo sempre e comunque per protestare contro il regime putiniano che uccide il dissenso da Politkovskaja a Navalny».

Anche l’adesione dei partiti della maggioranza, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi moderati, non si fa attendere. Gli ultimi a comunicare che saranno in piazza sono il Movimento 5 stelle e la Lega. Il Carroccio ha deciso di aggregarsi nonostante lo scontro avvenuto proprio con Calenda. Il leader di Azione aveva sottolineato come «Salvini non ha ritenuto di dire una parola sull’assassinio di Navalny. Il legame con Putin e il suo partito rimane forte». La reazione della Lega non si era fatta attendere: »Carlo Calenda mente o non sa di cosa parla: il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalny è di ieri pomeriggio e si parla di scomparsa “sconcertante” su cui fare “piena luce”. Questa volta, oltre alla smentita, Calenda riceverà anche una querela», recitava un comunicato.

Sull’adesione di Matteo Salvini e della Lega arrivano anche le critiche del segretario di Più Europa, Riccardo Magi che su X scrive: «Leggo che anche la Lega parteciperà alla fiaccolata pro Navalny. Eh no, caro Salvini, non puoi fare tutte le parti in commedia. Ricordo benissimo quando definivi l’arresto di Navalny una “montatura mediatica”, che era un leader solo del “3%”, quando ti “veniva da ridere” se qualcuno chiamava Putin dittatore, quando volevi scambiare due Mattarella per mezzo Putin. E ricordiamo benissimo gli stretti rapporti tra il tuo partito e Russa Unita. E non siamo nemmeno così scemi da esserci dimenticati le parole a caldo dopo la morte di Navalny del tuo vice Crippa, che non riconosce l’omicidio di stato commesso dal Cremlino verso un suo oppositore. La fiaccolata per Navalny non può trasformarsi nel festival dell’ipocrisia delle anime belle della Lega perché per noi di +Europa sarà anche un momento per condannare tutte le ipocrisie, le complicità più o meno oscenamente ostentate come ha fatto e continua a fare la Lega con il regime di Putin».