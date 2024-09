Massicci attacchi dell’aeronautica israeliana sulla capitale libanese Beirut. I militari che hanno dichiarato di aver colpito il quartier generale principale di Hezbollah, con l’obiettivo di colpire il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. «È molto difficile immaginare sia uscito vivo da un attacco del genere», ha detto un funzionario israeliano al Times of Israel. Secondo i media israeliani, dunque, Nasrallah è stato molto probabilmente ucciso nell’attacco. Secondo i media arabi, però, si troverebbe in in «luogo sicuro».

Ma sono molte le vittime. Aerei da combattimento hanno bombardato incessantemente la periferia meridionale di Beirut.Il bilancio delle vittime di quest’ultimo attacco, riporta AlJazeera, rimane poco chiaro, con le ambulanze impossibilitate a raggiungere le aree colpite nel distretto di Dahiyeh a causa dell’intensità degli attacchi.I residenti sono fuggiti da Dahiyeh e stanno cercando di trovare rifugio a Ramlet al-Baida, una spiaggia pubblica a Beirut, e in Piazza dei Martiri nel centro della città. L’esercito israeliano ha detto che le sirene sono state suonate nella zona dell’Alta Galilea, nel nord di Israele, dopo aver rilevato 10 razzi lanciati dal Libano meridionale.

Secondo The Times of Israel, almeno 5 missili sarebbero stati lanciati sul nord di Israele dal Libano, con danni limitati dalla contraerea israeliana. L’Idf ha annunciato di aver ucciso in un attacco nel Libano meridionale Muhammad Ali Ismail, comandante dell’unità missilistica di Hezbollah e il suo vice Hossein Ahmed Ismail, come riporta Haaretz. Con loro – viene spiegato – «altri comandanti e terroristi di Hezbollah sono stati eliminati». Inoltre, sarebbe stato ucciso anche il «responsabile delle infrastrutture di Hamas nella Siria meridionale», Ahmed Muhammad Fahd, ha riferito l’Idf.

«Ahmed era responsabile di aver condotto operazioni terroristiche contro le forze dell’Idf e lo Stato di Israele nell'area della Siria meridionale», ha riferito l’esercito, tra cui un'intensa attività di fuoco sulle alture del Golan, secondo quanto affermato nell'annuncio.

Inoltre, l'esercito ha affermato che Fahad è stato ucciso mentre stava pianificando di compiere un'attività terroristica nell'immediato futuro.

Hezbollah in una nota ha definito una «menzogna» l’affermazione secondo cui armi sarebbero depositate negli edifici della periferia sud di Beirut, colpita in queste ore dall’aviazione israeliana. «Le false affermazioni del nemico sulla presenza di armi o depositi di armi negli edifici residenziali che ha appena bombardato nella periferia sud di Beirut non corrispondono alla realtà», ha affermato il movimento sciita.