Guerra in Ucraina, Putin come Hitler

Ilrespinge la decisione con cui la Corte di Giustizia Internazionale ha stabilito che ladebba «sospendere immediatamente le operazioni militari iniziate il 24 febbraio nel territorio dell’Ucraina». «Non possiamo tenere conto di questa decisione», ha detto il portavocecitato dai media russi.In«paghiamo il prezzo della nostra scelta ogni giorno. La tirannia per noi è inaccettabile. Quello che ilsta facendo è veramente barbaro: dico responsabilmente che il Cremlino èdei giorni nostri». Lo dice il ministro della Difesa ucraino, in collegamento oggi con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento Europeo a Bruxelles. Lain Ucraina «distrugge città e piccoli villaggi, saccheggiandoli. Abbiamo la conferma che finora sono morti 103 bambini per l’occupazione. Sono statistiche che crescono» a mano a mano che il tempo passa, conclude.