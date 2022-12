E alla fine la guerra diè arrivata. E quel che è arrivato, è una guerra convenzionale, e pure classicamente aperta da una notturna dichiarazione ufficiale., una guerra novecentesca, che di asimmetrico - come comunemente si denominano i conflitti nostri contemporanei- non ha invece nulla, se non la sproporzione delle forze militari in campo, il rapporto di 1 a 10 tra Ucraina e Russia. E una guerra, al momento in cui scriviamo, molto simile a un blitzkrieg,stanno puntando con decisione alla capitale Kiev, della quale ieri han preso anzitutto l’aeroporto.E' il primo indizio di una diversità profonda di Putin, che certo contro i suoi nemici usa anche attacchi cyber e tutte le moderne tecnologie, ma che sembra muoversi come un leader del secolo scorso, come notò una volta, il capo di governo europeo che ha avuto più a lungo a che fare con lui. Avendo assistito a una girandola di tavoli diplomatici, a sforzi negoziali che nei vari formati sono andati avanti per settimane, bisognerà chiedersi cosa sia cambiato nella testa di, cosa possa averlo indotto a rompere gli indugi. Perché, sia pure nell’apparenza di una rappresentazione democratica - voto, parlamento, forma presidenziale - la Federazione russa è un’autocrazia. Il potere russo è verticale, e culmina nel suo presidente, che tra l’altro per restare saldamente tale a lungo ( ormai è oltre un ventennio) ha cambiato la. E per capire fino a che punto si tratti di un uomo solo al comando, basta visionare il breve filmato dello scontro trae il suo capo dell’intelligence, con il secondo intimidito al punto da cambiare versione in diretta televisiva circa “l’autonomia” delle due “repubbliche” del, che inizialmente aveva sconsigliato. Putin, insieme al suo ministro degli Esteri, avrà percorso fintamente la via diplomatica, usando il doppio linguaggio, schierando 150.000 uomini ai confini conper «esercitazioni» mentre continuava a chiedere passi indietro all’Occidente circa la politica di porte aperte alla Nato per, ma avendo già chiaro in mente il piano di guerra? Non lo sapremo mai, ma è certo possibile che, in quel mese dì trattative diplomatiche, la faccenda dell’allargamento dellaall’Ucraina sia stato come un elastico che di volta in volta tornava in faccia a chi lo aveva teso, finendo per esasperare i russi:non ha i requisiti per l’adesione, a cominciare proprio dall’incertezza delle sue frontiere, ma i leader occidentali hanno continuato ad agitare l’argomento come una veronica. Finché non è statoad ammettere che la cosa non aveva reale fondamento. Ma intanto, appunto,ha preso quell’argomento e lo ha messo in prospettiva: va sgombrato il campo da una possibile adesione dell’Ucrainain futuro, e va sgombrato - ha scandito- adesso. Allora forse, bisogna alzare lo sguardo e osservare tutto lo scenario. Sì, l’Occidente ha avviato fitte consultazioni diplomatiche, ma presentandosi in ordine sparso., e poi uno a uno i principali leader e ministri degli Esteri europei, a briglia sciolta: forse l’Europa avrebbe dovuto parlare con una voce unica,E ha trattato Putin come un normale leader, non come un autocrate. Lo ha trattato come se potesse cambiare posizione. Cambiarla radicalmente. Invece Putin sembra essere molto conseguenziale. Che abbia l’ambizione di ricostituire in qualche forma la tracollatalo si sa fin dai tempi in cui era solo il braccio destro del sindaco di San Pietroburgo. Era il 1994, e Putin lamentava la «gigantesca perdita di territorio russo» conseguente al crollo dell’Unione Sovietica. Da allora, diventato eterno presidente della Federazione, ha tentato prima di lanciare un disegno geopolitico dì alleanze con i Paesi dell’ex, poi, fallito quello, è passato all’azione. Prima per riprendersi la piccola, poi si la, e adesso puntandotutta, che con i suoi 600.000 chilometri quadrati ha un territorio effettivamente gigantesco. La strategia attuata inè del tutto sovrapponibile a quanto accaduto. In Georgia, le locali comunità russofile - adeguatamente finanziate e anche “ripopolate”- si dichiararono repubbliche indipendenti da, Mosca le riconobbe come tali, poi dichiarò di temere attacchi georgiani ai russi di Abkazia e Ossezia, ci furono due anni di guerra e il dispiegamento di 40.000 militari russi che cominciano a marciare verso la capitale georgiana.- anche in quel 2004 era di turno laalla presidenza del semestre europeo- blocca l’operazione. Masono rimaste a. Lacome, negli anni immediatamente successivi allo scioglimento, erano state interessate da rivoluzioni democratiche (rispettivamente «rosa» e «arancione»), e l’allora presidente americanoaveva loro promesso dì avviare un percorso dì adesione alla NATO, puntando entrambe anche ad un’avvicinamento alla Ue. E non va dimenticato che il primo evento della crisi ucraina cui assistiamo oggi fu quello che ha portato laad annettersi lanel 2014: il controllo fu preso da truppe russe senza insegne, poi il governo fantoccio instaurato da Mosca proclamò l’«indipendenza» della, naturalmente con tanto di referendum popolare. Ed è da quei fatti, e dalla caduta di, che anon c’è più un capo di Stato sostenuto da. Dunque, il copione è lo stesso da almeno due lustri. La guerra innon è un grande azzardo, se non nelle prospettive poiché dopo vent’anni di lotta per la democrazia difficilmente gli ucraini accetteranno il tallone di, per la qualepotrebbe anche trasformarsi in una nuova