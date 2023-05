Nuova invettiva di Evgheny Prigozhin contro i vertici della difesa in Russia per la carneficina di Bakhmut. Di fronte a una fila di corpi privi di vita e insanguinati, il capo dei mercenari della Wagner ha citato esplicitamente il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, e ha minacciato di ritirare le sue unità dalla città ucraina di Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk, mercoledì prossimo per la mancata consegna del 70% delle munizioni necessarie, e per l'elevato numero di vittime tra le loro fila.

Come si vede nel video che ha pubblicato sul canale Telegram della Wagner, Prigozhin ha dichiarato “a nome dei combattenti Wagner e del loro comando che il 10 maggio 2023 saremo costretti a consegnare le posizioni nella città di Bajmut alle unità del Ministero della Difesa e a ridisporre i mercenari nelle retrovie per leccarci le ferite”. “Sto ritirando le unità del Gruppo Wagner da Bakhmut perché con la mancanza di munizioni sono destinate a una morte insensata”, ha sottolineato, rivolgendosi al “Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, al ministro della Difesa Sergey Shoigu, al Comandante in Capo Vladimir Putin e al popolo russo”.

“Voi feccia state seduti nei vostri club costosi – ha accusato -. I vostri figli continuano a vivere, pubblicando i loro videini su youtube. Pensate di essere i padroni di questa vita. Pensate di averne il diritto dato che avete riserve di munizioni. Stiamo facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno morti”. “L'8 ottobre 2022, al fine di dare all'esercito (russo) il tempo di riposare (...) e sacrificando le nostre vite, abbiamo iniziato l'operazione 'Tritacarne di Bakhmut'”, ha ricordato Prigozhin, aggiungendo che dopo i successi che ha mostrato il gruppo Wagner “alcuni burocrati militari del ministero della Difesa (russo), sono stati presi dall'avidità, e ci hanno messi in una cosiddetta 'carenza artificiale di munizioni', una fame di munizioni, le quali però si trovano nei magazzini con accesso libero”. Il leader di Wagner ha sottolineato che la sua compagnia riceveva "non più del 30 per cento” del richiesto, e quindi le perdite che ha subito il gruppo erano più significative di quanto atteso. “Un mese fa hanno smesso di inviarci munizioni, e riceviamo non più del 10 per cento”, ha proseguito Prigozhin. “Volevamo conquistare l'insediamento di Bakhmut entro il 9 maggio 2023, e quando i burocrati militari lo hanno capito, dal primo maggio hannointerrotto quasi tutte le forniture per non permettercelo”.

Alle dichiarazioni di Prigozhin è seguito il “no comment” di Mosca. “Sì, certo, l'abbiamo visto sui media – ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – ma non posso commentarlo, perché riguarda il corso di un'operazione militare speciale (così Mosca definisce la guerra in Ucraina ndr)”.