Almeno 35 persone sono state uccise, inclusi diversi bambini, durante attacchi notturni dell'esercito israeliano contro i campi profughi di Al Maghazi e Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha attaccato durante la notte diverse abitazioni in queste due località. Ha riferito anche di continui bombardamenti nelle vicinanze del campo profughi di Bureij, sempre nella stessa zona dell'enclave. Sono stati segnalati feriti in una casa a Deir al Balah, anche se i media non hanno specificato quante siano le vittime, come ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Safa attraverso il suo profilo sul social network X.

All'inizio di ottobre il Movimento di resistenza islamica (Hamas) ha lanciato un attacco contro Israele che ha provocato quasi 1.200 morti e la cattura di 240 ostaggi. Le forze di difesa israeliane hanno risposto con una sanguinosa controffensiva contro le strutture di Hamas nella Striscia di Gaza, che ha già provocato più di 21.300 morti e altri 55.600 feriti. Al conto vanno aggiunti più di 30 morti per mano dell'esercito israeliano e dei coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme est.