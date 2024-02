Israele è disponibile a sospendere le operazioni militari a Gaza, se un accordo per la liberazione di alcuni degli ostaggi ancora nelle mani dell'organizzazione islamista palestinese Hamas verrà raggiunto nel corso dell'imminente mese musulmano del Ramadan. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo quanto riferito dai media statunitensi nelle prime ore di oggi.

I negoziatori di Stati Uniti, Egitto e Qatar stanno lavorando a un accordo che comporterebbe la liberazione di alcuni degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas in cambio di una pausa di sei settimane dai combattimenti a Gaza, durante la quale proseguirebbero i negoziati per giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi. Il Ramadan - il nono mese del calendario islamico - avrà inizio quest'anno il 10 marzo, ed è già stato ufficiosamente menzionato nei giorni scorsi come una possibile scadenza per un cessate il fuoco a Gaza. Da parte di Israele non è ancora giunto alcun commento ufficiale in merito alle dichiarazioni di Biden, che ieri, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Nbc News", ha auspicato si possa giungere a un cessate il fuoco a Gaza già la prossima settimana.