È di 177 morti e due dispersi il bilancio provvisorio del disastro aereo avvenuto a Muan, nella parte meridionale della Corea del Sud.

L'aereo, un Boeing 737-800 della compagnia Jeju Air in arrivo da Bangkok, si è schiantato durante l'atterraggio con a bordo 181 persone. I soccorritori avrebbero tratto in salvo due membri dell'equipaggio. I media locali hanno mostrato l'aereo sbandare lungo la pista, apparentemente senza il carrello di atterraggio in funzione, prima di schiantarsi contro un muro ed esplodere.

Per una compagnia sudcoreana si tratta del più grave disastro aereo da quello del 1997 della Korean Air a Guam, in cui persero la vita 225 persone. L'incidente, riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, è avvenuto intorno alle 9 del mattino quando l'aereo della Jeju Air, con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, è uscito di pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Muan, provincia di Jeolla meridionale, circa 290 chilometri a sud-ovest di Seul. L'aereo ha slittato lungo il terreno senza il carrello di atterraggio dispiegato, schiantandosi contro un muro di cemento prima di esplodere.

Le operazioni di ricerca continueranno durante la notte per trovare i due dispersi. "Dopo che l'aereo si è scontrato con il muro, i passeggeri sono stati scaraventati fuori dall'aereo. Le possibilità di sopravvivenza erano estremamente basse", ha detto un vigile del fuoco "L'aereo è stato quasi completamente distrutto ed è difficile identificare le vittime. Stiamo recuperando i resti, il che richiederà tempo". Il Boeing 737-800 era partito da Bangkok all'1,30 di notte ed era previsto che arrivasse a Muan intorno alle 8,30 di mattina.

La maggior parte dei passeggeri erano coreani, tranne due cittadini thailandesi. Delle persone a bordo, 82 erano uomini e 93 donne, di età compresa tra i tre e i 78 anni. La maggior parte aveva tra i 40 e i 60 anni. All'interno dell'aeroporto di Muan è stato allestito un obitorio temporaneo. I due membri dell'equipaggio sopravvissuti sono stati curati a Mokpo e trasportati a Seul: non sono in pericolo di morte.

Il guasto che ha impedito il dispiegamento del carrello, hanno riferito fonti citate da Yohap, è stato probabilmente dovuto a un impatto con un uccello. L'aeroporto aveva lanciato un allarme per possibile 'bird strike' appena sei minuti prima dell'incidente. Un minuto dopo, il pilota dell'aereo della Jeju Air ha lanciato il "mayday".

Il presidente facente funzione Choi Sang-mok ha dichiarato la contea di Muan zona disastrata speciale, e si è recato sul posto per coordinare le operazioni di ricerca. Choi ha anche espresso le condoglianze ai familiari delle vittime e ha promesso di offrire loro tutta l'assistenza governativa

possibile. Il Papa durante l'Angelus ha rivolto un pensiero "alle tante famiglie in Corea del Sud che sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo". Il ceo di Jeju Air, Kim E-bae, si è scusato e ha promesso di fornire tutto il supporto necessario alle famiglie delle vittime. "Indipendentemente dalla causa, come ceo mi assumo la piena responsabilità", ha affermato.