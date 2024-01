Anche se gli israeliani "sono in disaccordo" con l'Ue su come risolvere la crisi iniziata con gli attacchi del 7 ottobre, «devono venire qui e discutere. Quale altra soluzione hanno, costringere a partire tutti i palestinesi» che vivono nella Striscia? «Ci sono già 25mila morti, il 70% dei quali donne e bambini. Se vogliono distruggere Hamas», di certo non è questo "il modo", perché «stanno seminando odio per generazioni». Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, cui partecipano anche, in momenti diversi, i ministri degli Esteri di Israele, Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Autorità Palestinese, oltre al segretario generale della Lega Araba.

«Abbiamo bene in mente che cosa ha fatto Hamas, e di certo lo condanniamo e respingiamo. Ma pace e stabilità non possono essere ottenute solo con mezzi militari», conclude.