Ucciso perché colpevole di "professare ateismo" ai suoi studenti., 58 anni docente di inglese presso l'Università di Rajshahi nell'area occidentale del Bangladesh è stato ucciso a colpi di machete mentre stava andando a lezione da un gruppo di assalitori non identificato. Siddique Era finito nel mirino dei fondamentalisti islamici da tempo a causa delle sue posizionie per la sua passione per la musica.La feroce uccisione è stata rivendicata da Amaq ed è probabile che gli autori materiali dell'omicidio siano dei membri di, un'organizzazione jihadista locale affiliata all'Isis come ha riferito la polizia bengalese. La dinamica dell'agguato è simile a quella di altri omicidi nei confronti di blogger e attivisti laici avvenuti nel paese nei mesi scorsi condi blogger e studenti.