Donald Trump ha annunciato di aver scelto il senatore dell'Ohio J.D. Vance come suo vicepresidente in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. "Ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti sia il senatore J.D. Vance, del grande stato dell'Ohio”, ha annunciato lo stesso Trump sul suo social network, Truth Social. Mentre la convention nazionale del Partito repubblicano in corso a Milwaukee, in Wisconsin, si apre con un minuto di silenzio per rendere omaggio alla vittima dell'attentato in Pennsylvania.

Unico dei candidati scelti da Trump a vincere un seggio al Senato in Ohio nelle ultime elezioni di mid term, il 39enne imprenditore, laureato a Yale e diventato famoso con il romanzo best seller Hillbilly Elegy, in cui ha raccontato la sua infanzia operaia nel Midwest. Un tempo si definiva un never Trumper, cioè un oppositore repubblicano al tycoon, ma poi è diventato un entusiasta sostenitore dell'ex presidente ottenendone l'endorsement per la sua candidatura al Senato nel 2022.

Intanto i delegati alla convention nazionale dei repubblicani, hanno approvato la nuova piattaforma del partito, con una serie di modifiche proposte dall'ex presidente per ammorbidire le posizioni relative al tema dell'aborto. Il nuovo testo, che riflette maggiormente gli orientamenti e le priorità di Trump (che si appresta a diventare il candidato ufficiale del partito alle elezioni di novembre), include comunque una serie di passaggi che legano l'aborto al 14mo emendamento della Costituzione, aprendo la strada a proposte di legge o sentenze tese a garantire ai feti le stesse tutele applicate alle persone. Il nuovo approccio lascerà ai singoli Stati la responsabilità di prendere decisioni sul tema dell'interruzione volontaria della gravidanza.