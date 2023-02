La testimonianza

Il racconto di Carmelo Mumeci, ex ergastolano, oggi scrittore: “Appena arrivato all’Asinara subii un pesante pestaggio mentre ero in doccia, perché c’ero stato più dei 5 minuti concessi. Sentivo dolore dappertutto. Mi ero addormentato per terra come un cane. Pensai che mi avrebbero potuto mordere i topi e provai un brivido di paura. Poi, però, pensai c’era da avere più paura delle guardie….»