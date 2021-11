I legali di Palamara se la prendono con la procura generale di Perugia

«Stupisce come la giustizia debba ancora impegnarsi su una vicenda chiara nei suoi aspetti fattuali e giuridici». A dirlo sono i difensori di Luca Palamara, Benedetto Buratti e Roberto Rampioni dopo la decisione della Procura generale di Perugia di impugnare la sentenza del gup del capoluogo umbro che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’ex magistrato romano dalle accuse di rivelazione di segreto d’ufficio.

«L’ex segretario del Csm – hanno aggiunto i legali – ha chiarito con precisione come non ci fosse alcun segreto e che, pertanto, alcuna rivelazione fosse perseguibile. Ben due giudici in distinti processi – hanno concluso gli avvocati Buratti e Rampioni – ne hanno preso atto dichiarando l’insussistenza dei fatti». (ANSA).