Angeli e Demoni, Claudio Foti condannato a 4 anni per abuso d’ufficio e lesioni

È stato condannato per lesioni e abuso d’ufficio a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta torinese imputato nel processo “Angeli e demoni” sui presunti affidi illeciti di Bibbiano e della Val d’Enza. Cade, invece, l’accusa di frode processuale. Una “condanna ingiusta”, commenta Foti preso d’assalto dai giornalisti dopo la lettura del dispositivo: “Ho dedicato 40 anni della mia vita all’ascolto e rispettoso di bambini e di ragazzi – spiega. Abbiamo consegnato 15 video registrazioni che non sono state esaminate con il minimo di attenzione, io credo che qualsiasi persona che si approcci senza pregiudizi all’analisi di quei video verificherà un atteggiamento che è esattamente opposto a quello necessario e sufficiente per potermi condannare per lesioni. C’è stato un scontro in aula che non dovrebbe avvenire in ambito giudiziario ma nell’accademia, tra posizioni teoriche e culturali diverse. Credo che sia stata criminalizzata la psicoterapia del trauma, cioè una posizione che non c’entra nulla con il metodo Foti distorto e spettacolarizzato: questo tipo di psicoterapia è portato avanti da una componente ampia di psicoterapeuti e di clinici che hanno un approccio contestato da altre componenti della comunità scientifica, come avviene da Galileo in avanti. Ma questo tipo di discussioni, al centro di ricerche e studi, dovrebbero essere fatte in altro luoghi. Perciò ho fiducia che in appello possa essere rivista questa condanna e riesaminato il materiale”.