Didier Reynders: «Bene le riforme sulla giustizia ma ora vediamo se funzionano»

“Siamo davvero soddisfatti che malgrado le difficoltà politiche, alle quali abbiamo assistito durante l’estate, l’Italia sia riuscita a trovare un accordo all’interno della maggioranza. Ciò testimonia la volontà di avanzare nelle riforme, un impegno netto della politica del quale siamo felici. Ora bisogna però che questa ambizione duri nel tempo e che siano rispettate le scadenze fissate nell’ambito del Pnrr. E soprattutto è importante che si abbia il modo di monitorare l’effetto degli interventi riformatori, perché le riforme sono una cosa, e la loro messa in pratica un’altra. In particolare, a proposito della durata dei processi e dell’efficacia delle misure di riforma che si sono prese, sarà bene che in tutte le Corti e tutti i Tribunali italiani si possa verificare l’effetto concreto delle riforme, e che questo sia lo stesso ovunque: se sussisteranno delle differenze sostanziali tra Roma, Milano, e Napoli, bisognerà lavorare sulle specifiche situazioni critiche. Insomma, bisogna che il livello di ambizione dimostrato sia mantenuto, e soprattutto bisogna evitare che le discussioni politiche e tra i soggetto coinvolti – quali l’avvocatura e la magistratura – non impatti e non riduca le aspirazioni che sottendono alle condizioni imposte dall’Unione Europea”. A dirlo al Dubbio è il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders, in visita a Roma fino a domani. Abbiamo raggiunto il commissario presso la sede della rappresentanza italiana della Commissione Europea, e al nostro incontro ne è seguito uno privato con la presidente del Consiglio Nazionale Forense Maria Masi e la consigliera Cnf a capo della delegazione italiana al CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei), Francesca Sorbi, che Reynders ha voluto vedere per conoscere dubbi e aspettative su questa stagione di riforme. A seguire anche un incontro congiunto con rappresentanti dell’Unione Camere Penali (Ucpi) e Unione Camere civili (Uncc).